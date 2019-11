"Daltons" bei erneuter Einbruchstour in Wien geschnappt

Die berüchtigte "Dalton-Bande" hat wieder zugeschlagen - und wurde auf frischer Tat von der Polizei geschnappt. Für drei Tatverdächtige (48, 30, 28) klickten die Handschellen. Derzeit können der Tätergruppe sechs Einbrüche in den westlichen Bezirken Wiens seit April 2019 nachgewiesen werden. Der Gesamtschaden beträgt über 30.000 Euro.

Die drei Serben zeigten sich teilgeständig und befinden sich in U-Haft. Auf die Spur war ihnen die Polizei durch einen 48-jährigen Serben gekommen, ebenfalls einem Mitglied der "Daltons". Er war 2010 zu einer Haftstrafe verurteilt worden und erhielt daraufhin ein Aufenthalts- und Rückkehrverbot, welches er missachtete, so die Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch.