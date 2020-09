Dallas Stars starten mit Sieg in Stanley-Cup-Finale

Ein starker Auftritt von Eishockey-Torhüter Anton Chudobin hat den Dallas Stars einen Auftaktsieg im Stanley-Cup-Finale der nordamerikanischen Profiliga NHL beschert. Die Texaner setzten sich am Samstag (Ortszeit) mit 4:1 (1:1,2:0,1:0) gegen Tampa Bay Lightning durch. Schlussmann Chudobin wehrte insgesamt 35 Schüsse ab und glänzte besonders im dritten Drittel mit 22 Paraden.

Lob erhielt der Kasache von seinem Trainer Rick Bowness: "Er war in den richtigen Momenten mit großartigen Paraden zur Stelle. Diese Paraden benötigt man und Anton hat sie für uns gezeigt." Um die "best of seven"-Serie für sich zu entscheiden, benötigen die Texaner noch drei weitere Erfolge.