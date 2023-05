Dallas Stars komplettieren NHL-Play-off-Halbfinale

Die Dallas Stars stehen zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren im Halbfinale der NHL-Play-offs. Die Texaner besiegten im entscheidenden Spiel der "best of seven"-Serie die Seattle Kraken mit 2:1. Für die Stars geht es in der Nacht auf Samstag MESZ in Las Vegas weiter, wenn sie im Finale der Western Conference gegen die Golden Knights spielen. Im Conference-Finale im Osten treffen die Carolina Hurricanes und die Florida Panthers aufeinander.

Dallas wartet seit 1999 auf ihren zweiten Stanley-Cup-Sieg. Gegen Seattle sorgte ihr Topscorer Roope Hintz (36.) für die Führung, rund sieben Minuten vor Schluss erhöhte Wyatt Johnston mit einem sehenswerten Backhand-Schuss auf 2:0. Mehr als der Anschlusstreffer durch Oliver Bjorkstrand 18 Sekunden vor Schluss wollte den Gästen nicht mehr gelingen. Im zweiten Jahr ihres Bestehens war die Saison für die Seattle Kraken dennoch ein Erfolg. Das Team hatte in der Runde zuvor den Titelverteidiger Colorado Avalanche ausgeschaltet.

Seattles deutscher Goalie Philipp Grubauer ist übrigens ebenso wie Edmonton-Star Leon Draisaitl noch Thema für eine Nachreise zur WM nach Finnland. Gegen Österreich spielt Deutschland in der Gruppe A am Freitag (19.20 Uhr MESZ/live ORF Sport +).