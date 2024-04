Dallas gleicht in Play-off-Serie gegen LA Clippers aus

Die Dallas Mavericks haben am Dienstag (Ortszeit) in der der nordamerikanischen Basketballliga NBA mit einem 96:93-Sieg über die Los Angeles Clippers in der Play-off-Serie zum 1:1 ausgeglichen. Die beiden Mavs-Stars Luka Doncic und Kyrie Irving führten die Texaner mit 32 bzw. 23 Punkten zum Erfolg. Dank 37 Punkten von Pascal Siakam stellten die Indiana Pacers mit einem 125:108-Sieg in der Serie gegen die Milwaukee Bucks ebenfalls auf 1:1.

Die Minnesota Timberwolves führen gegen die Phoenix Suns nach einem 105:93 bereits mit 2:0.

NBA-Ergebnisse vom Dienstag - Play-off, 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference: Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 125:108 - Stand in der Serie: 1:1

Western Conference: Dallas Mavericks - LA Clippers 96:93 - Stand: 1:1

Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 105:93 - Serie: 2:0