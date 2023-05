Dallas erzwingt sechstes Spiel in NHL-Play-offs gegen Vegas

Die Dallas Stars können in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter auf den Einzug in die Finalserie um den Stanley Cup hoffen. Im fünften Spiel um die Krone in der Western Conference gelang den Texanern am Samstag (Ortszeit) ein 4:2-Sieg bei den Vegas Golden Knights. Damit verkürzte Dallas in der Best-of-Seven-Serie auf 2:3, Vegas hingegen ließ vor heimischem Publikum den ersten Matchpuck liegen. Das sechste Spiel findet am Montagabend in Dallas statt.

Ty Dellandrea wurde mit einem Doppelpack binnen 87 Sekunden im Schlussdrittel zum entscheidenden Mann für die Stars. Für den 22-Jährigen war es das erste Spiel seiner NHL-Karriere mit mehr als einem Treffer. Der Sieger im Westen bekommt es im Kampf um den Stanley Cup mit den Florida Panthers zu tun. Das Team aus Florida gewann die Finalrunde der Eastern Conference klar mit 4:0-Siegen gegen die Carolina Hurricanes.

NHL-Ergebnis vom Samstag - Play-off-Halbfinale ("best of seven"): Western Conference, Finale: Vegas Golden Knights - Dallas Stars 2:4 - Stand in Serie: 3:2