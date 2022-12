Dänische Regierungschefin Frederiksen präsentiert Kabinett

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen will am Donnerstag ihr neues Kabinett präsentieren. Es wird nach Angaben des dänischen Königshauses damit gerechnet, dass Königin Margrethe II. die neue Regierung im Laufe des Tages auf Schloss Amalienborg in Kopenhagen empfangen wird. Welche Ministerinnen und Minister dem künftigen Kabinett angehören werden, ist noch unbekannt.

Die Sozialdemokratin Frederiksen hatte am Dienstagabend verkündet, ein für Dänemark seltenes Regierungsbündnis über die traditionellen Blockgrenzen hinweg einzugehen. In dieser Regierung werden demnach neben den Sozialdemokraten auch die liberal-konservative Partei Venstre und die neue Mitte-Partei von Ex-Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen, die Moderaten, sitzen. Am Mittwoch präsentierten diese drei Parteien ihre gemeinsame Regierungsgrundlage, ohne zu offenbaren, wer im künftigen Kabinett sitzen wird. Bisher führte Frederiksen eine rein sozialdemokratische Regierung.