Dänemark will Umweltgutachten zu Nord-Stream-2-Pipeline

Das umstrittene Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland könnte sich verzögern, weil Dänemark ein Umweltgutachten für eine geplante Routenführung in seinen Gewässern verlangt.

Das Gutachten werde einige Monate in Anspruch nehmen, “aber es ist unmöglich, zu sagen, wie lange”, sagte der Sprecher der dänischen Energieagentur, Ture Falbe-Hansen, der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Ein Sprecher der Nord-Stream-Projektgesellschaft sagte, das Unternehmen werde das Verlangen der Energieagentur prüfen. Ob sich das Projekt, an dessen Finanzierung auch die OMV beteiligt ist, dadurch verzögern würde, sagte er nicht.