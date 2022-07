Dänemark dank Vingegaard euphorisch wie 1996

Der Sieg von Jonas Vingegaard bei der Tour de France lässt Dänemark jubeln. Die Titelseiten vieler dänischer Medien strahlten am Montag im Gelb des Maillot Jaune. Die führende Zeitung "Politiken" stellte Vingegaards Erfolg auf eine Stufe mit dem Triumph bei der Fußball-Männer-EM 1992 und den Erfolgen von Tennis-Spielerin Caroline Wozniacki.

Die Boulevardzeitung "B.T." besang "die schönste Tour de France aller Zeiten", und auch Ministerpräsidentin Mette Frederiksen stimmte in die Euphorie mit ein. "Das war eine herausragende Tour für den dänischen Radsport - den ganzen Weg von Kopenhagen bis Paris."

"Jyllands-Posten" schrieb: "Die Tour de France war genau das, was wir in einer Zeit von Krieg und Krisen gebraucht haben. Ein Traum in Gelb und Rot-Weiß, und ein fantastischer Jonas Vingegaard als Tourminator."