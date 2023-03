Dämpfer für geplanten Umzug von Umweltbundesamt nach NÖ

Die Übersiedlung des Umweltbundesamts nach Klosterneuburg (Bezirk Tulln) hat einen Dämpfer erlitten. Die Stadtgemeinde zog das 2019 platzierte Angebot eines konkreten Grundstücks zurück, bestätigte Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) am Mittwoch auf Anfrage einen Bericht der "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten"). Im Fall eines tatsächlichen Umzugs könnte aber eine andere Liegenschaft herangezogen werden. Vom Bund wurde 2020 eine Projektevaluierung angestoßen.

Den Umzug des Umweltbundesamts von Wien nach Klosterneuburg hatten der damalige Umweltminister Andrä Rupprechter, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bürgermeister Schmuckenschlager (alle ÖVP) im Oktober 2017 verkündet. Die Pläne lösten viel Kritik aus, etwa bei Mitarbeitern des Amts selbst, bei anderen Parteien, der Arbeiterkammer, Umweltorganisationen und der Stadt Wien, die sich um einen Verbleib in der Hauptstadt bemühte.

Von der Stadtgemeinde bisher für die Ansiedlung vorgesehen war ein Grundstück auf dem Gelände der früheren Magdeburgkaserne im sogenannten Pionierviertel, wie auch der "Kurier" (Mittwochsausgabe) berichtete. "Dieses Angebot mussten wir nun formal wieder zurücknehmen. Es wurde nie angenommen und in der Zwischenzeit sind die Pläne der Gemeinde an einem Punkt, wo die Planung Klarheit benötigt. Dementsprechend wird es anstatt einer gemeinsam genutzten Fläche der Gemeinde mit dem Bund eine reine Entwicklung durch die Gemeinde geben", teilte Bürgermeister Schmuckenschlager der APA in einer schriftlichen Stellungnahme mit.