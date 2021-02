Dämpfer für Atletico Madrid im Meisterrennen

Der spanische Fußball-Tabellenführer Atletico Madrid hat im Meisterrennen einen Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone musste sich am Mittwoch im Nachtragsspiel der 2. Runde beim Tabellen-11. Levante mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Bei nun einem Spiel weniger liegt Atletico noch immer sechs Punkte vor dem ersten Verfolger, dem Stadtrivalen Real Madrid.

Enis Bardhi brachte den Außenseiter in Front (17.), Marcos Llorente (37.) glich aus. Laut dem Statistik-Anbieter Gracenote kassierte Atletico zum ersten Mal unter Simeone in sechs darauffolgenden Ligaspielen immer zumindest ein Gegentor. Am Mittwoch stand Simeone zum 348. Mal in der Liga für Atletico an der Seitenlinie.