NOES-Chefin Meinl-Reisinger bei "Vorarlberg LIVE" über (k)urzweilige Tage.

In Vorarlberg Live schilderte Neos-Bundessprecherin Beate Meinl-Reisinger (43) lebhaft, wie sie die turbulenten Tage rund um den Chat-Skandal der ÖVP samt Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz (34) erlebt hatte. Sie habe die 105 Seiten mit den Chat-Protokollen gelesen und sei sich dann sicher gewesen. „Da kommen die nicht mehr raus. Da steckte so viel Substanz in diesen Ermittlungsergebnissen. Das konnte nicht ohne Folgen bleiben.“