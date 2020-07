D, FRA bekommen mehr Corona-Zuschüsse, Österreich weniger

Deutschland und Frankreich können nach Informationen der "Welt" als einzige Länder mit weit mehr Zuschüssen aus dem Corona-Aufbauplan rechnen, als die EU-Kommission ursprünglich vorgeschlagen hatte. Nach einer Analyse der Brüsseler Denkfabrik Bruegel könne Deutschland mit 47,2 Milliarden statt 33,8 Milliarden Euro rechnen, schreibt das Blatt. Für Österreich seien es nur 3,17 statt 4,79 Milliarden.

Die Niederlande erhalten den Informationen zufolge 6,4 statt 8,9 Milliarden Euro an Zuschüssen aus dem "Next Generation EU" genannten Recovery Instrument. Bei Frankreich betrage hingegen der Anstieg 7,4 Milliarden auf 50,7 Milliarden Euro. Österreich und die Niederlande hatten beim Gipfel an anderer Stelle Zugeständnisse herausgeholt, nämlich bei Rabatten und Zolleinnahmen.