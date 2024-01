Cyrus und Stones führen Austro-Jahrescharts 2023 an

Mit ihrem Hit "Flowers" hat die US-amerikanische Sängerin Miley Cyrus 2023 ihren ersten Nummer 1-Hit in Österreich abgeliefert und führt bei den Singles auch die Jahrescharts an. Bestseller bei den Alben ist - 60 Jahre nach Gründung der legendären britischen Rockband - "Hackney Diamonds" von den Rolling Stones. Mit Abstand erfolgreichster heimischer Act ist Raf Camora, der mit fünf Songs in den Top 100 der österreichischen Singles-Jahrescharts vertreten ist.

Deutschsprachige Musik war laut Aussendung des Musikwirtschaftsverbands IFPI 2023 hoch im Kurs, belegen doch mit dem Duo Udo Lindenberg & Apache 207 mit "Komet" auf Platz 2 und dem Trio Miksu, Macloud und Makko mit "Nachts wach" auf dem dritten Platz zwei deutsche Acts die Stockerlplätze hinter Miley Cyrus. Eine Besonderheit gibt es auf Platz 4, den Tom Odell mit dem melancholischen Liebeslied "Another Love" belegt. Der mehr als zehn Jahre alte Song wurde auf Social Media zuerst zu einem Friedenslied für die Ukraine und danach zu einem Zeichen des Protests gegen die Unterdrückung von Frauen im Iran und feierte so auch ein Comeback in den Charts. Bereits auf Platz 12 folgt schließlich der heimische Top-Act Raf Camora mit "All Night" (gemeinsam mit Luciano).

Die Top-Position bei den Album-Charts sicherten sich die Rolling Stones mit ihrem Comeback-Album "Hackney Diamonds" vor Raf Camora, der mit seinem Album "XV" den zweiten Platz belegt und darüber hinaus mit seinen Longplayern "Zukunft" und "Anthrazit" zwei weitere Alben unter die Top 100 platzieren konnte, was ihn auch bei den Alben zum erfolgreichsten heimischen Künstler macht. Pop Queen Taylor Swift landete mit "Midnights" aus dem Jahr 2022 auf Platz 3, ihr aktuelles Album "1989 (Taylor"s Version)" vom Oktober 2023 auf Platz 4.

Insgesamt schafften es 17 österreichische Album-Produktionen unter die Top 100 der Jahrescharts, womit heimische Acts bei den Alben besser performen als bei den Singles. Die Bandbreite reichte hier von Rap (Raf Camora) und Pop (Pizzera & Jaus, Josh., Seiler und Speer, Chris Steger u.a.) über Schlager (Seer, Melissa Naschenweng, Andy Borg, Nockis u.a.) bis zur Klassik (Neujahrskonzert 2023 der Wiener Philharmoniker/Welser-Möst). Grundlage für die Verkaufscharts sind die in Österreich über digitale Plattformen und den physischen Handel erzielten Verkäufe. Vor allem bei den Singles dominieren mittlerweile die Abrufe über die Streaming-Services wie Spotify, Amazon Prime oder Apple, während der Anteil an physischen Tonträgern bei den Alben höher ist.

Alben-Charts 2023

Singles-Jahrescharts 2023: