Cybercrime die Gefahr im Netz

Im vergangenen Jahr wurden in Österreich rund 46.000 Cyber-kriminalitätsfälle gemeldet. Rund die Hälfte davon betraf den Internetbetrug.

Wie gut sind die Österreicher:innen im Durchschnitt vor Cyberangriffen geschützt?

Obwohl die Cyberattacken in den letzten Jahren rasant angestiegen sind – in Österreich jährlich um rund 30 Prozent –, hoffen immer noch viele Unternehmer und Private, selbst nicht davon betroffen zu sein. Doch Cyberangriffe können im Handumdrehen die Existenz eines Unternehmens bedrohen. Im Privatbereich können aufgrund von Phishing- und Scamming-Attacken schnell die Konten leergeräumt sein.

Wie kann man sich als Normalbürger:in am besten vor Cyberangriffen schützen und welche Sicherheitsmaßnahmen sollte man treffen?

Wie steht es derzeit um die Cybersicherheit der österreichischen KMUs? Liegen Ihnen diesbezüglich Daten vor?

Cyberkriminalität ist ein weltweites und vielfältiges Problem, da sich die Angriffsszenarien beinahe täglich weiterentwickeln. Beim Thema Internetrisiken ist es wichtig, nachhaltige Aufklärungsarbeit zu leisten. Eine Studie zeigt, dass 38 Prozent der österreichischen Unternehmen in der Pandemie eine Zunahme an Cyberangriffen festgestellt haben. Homeoffice hat die Cyberkriminalität zudem noch erhöht, denn private Netzwerke sind leichter zu knacken. 60 Prozent der in der Studie befragten Unternehmen waren in den letzten zwölf Monaten Opfer eines Cyberangriffs.