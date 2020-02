Cyberbetrüger wollten Firma Millionen-Betrag herauslocken

Unbekannte haben zwischen Mai 2019 und Februar versucht, einer international tätigen Firma im oststeirischen Pischelsdorf mehrmals hohe Eurobeträge herauszulocken. Die Cyberkriminellen wollten Mitarbeiter zur Überweisung von weit über einer Million Euro überreden, indem sie Rechnungen anderer Firmen stellten. Den Mitarbeitern fielen aber geänderte Bankdaten auf, so flogen die Versuche auf.

Die Cyberkriminellen dürften sich in den Mailverkehr des Unternehmens eingelesen haben, so gelangten sie an Namen und Daten. Die Betrugsversuche wurden von den Firmenverantwortlichen jedoch vereitelt, so dass kein Schaden eingetreten ist.