Cyberangriff auf das Außenministerium beendet

Der seit Anfang Jänner laufende Cyberangriff auf das Außenministerium ist seit dem Wochenende beendet, teilte das Ressort am Donnerstag mit. "Die größtmögliche Datensicherheit im Außenministerium ist gewährleistet und es konnten keine Schäden an den IT-Geräten festgestellt werden", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP).

Die weltweite konsularische Betreuung der Österreicherinnen und Österreicher sei aber zu keiner Zeit gefährdet gewesen, beruhigte das Ministerium. "Die Services des Außenministeriums für die Bürgerinnen und Bürger - sei es in der Zentrale oder an den Botschaften und Konsulaten - waren und sind sicher", hieß es dort.

Schallenberg zeigte sich in der Mitteilung erleichtert und bedankte sich bei allen Beteiligten, die bei der Bekämpfung des Angriffs geholfen haben. "In den vergangenen Wochen hat ein großes Team mit Expertinnen und Experten aus Außenministerium, Innenministerium, Verteidigungsministerium und Bundeskanzleramt rund um die Uhr daran gearbeitet, diesen Angriff abzuwehren", so der Minister. "Sie haben in dieser schwierigen Situation Bemerkenswertes geleistet. Es hat sich gezeigt, dass das Krisenmanagement hervorragend funktioniert."