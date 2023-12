Curry führt Warriors in NBA zu Heimsieg gegen Brooklyn

Angeführt von Stephen Curry haben die Golden State Warriors nach zuletzt drei Niederlagen in der NBA wieder gewonnen. Gegen die Brooklyn Nets warf Curry am Samstag im Schlussviertel zwölf Zähler in Serie und kam beim 124:120 auf insgesamt 37 Punkte. Klay Thompson hatte mit 24 Zählern ebenfalls großen Anteil am Heimerfolg.

Beim 131:120 der Dallas Mavericks gegen die Portland Trail Blazers war Luka Doncic Mann des Spiels und verbuchte zum 61. Mal in seiner Karriere ein Triple Double. Doncic kam auf 40 Punkte, 12 Rebounds und 10 Vorlagen. Überragende Werte hatte auch Joel Embiid beim 145:82 der Philadelphia 76ers gegen die Charlotte Hornets. Er verbuchte 42 Punkte und holte sich 15 Rebounds bei der deutlichsten Niederlage in der Liga-Geschichte der Hornets.