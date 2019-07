Currentzis' zorniges Match mit dem Krieg

Teodor Currentzis lauscht dem Leben und Sterben stets unter Hochspannung. Er befragt Schostakowitsch über den Krieg - und dieser antwortet. Am Freitag am Vorabend der offiziellen Eröffnung der Salzburger Festspiele, verklang die "Leningrader" Symphonie unter gewaltigem Jubel. Dabei hat der greco-russische Dirigent und Festspielliebling mit dem SWR Orchester auch Längen zugelassen.

Dagegen kommt es mit dem SWR zu Brüchen und Verschiebungen - zwischen dem hohen emotionalen Gehalt, den Currentzis mittels Hingabe an die Extreme aus dieser mitten im Krieg und während der Belagerung Leningrads entstandenen Musik pressen will, und dem sehr guten, ambitionierten, aber nie überraschenden Spiel des Rundfunkorchesters. Dabei setzt man durchaus - optische - Akzente. Die Idee, teilweise ebenfalls stehend zu spielen, sei von den Musikern gekommen, heißt es - und so stand man am Höhepunkt sorgfältig aus dem Pianissimo hergeleiteter Marschkaskaden schließlich immer wieder für ein paar Takte auf. Eine Inszenierung, die bei einigen wenigen Musikern organisch und dramatisch, bei vielen anderen wie eine lästige, einstudierte Emphase wirkte.