Hella Dornbirner SV auf der Erfolgswelle

Cup-Finale, Open Air und Nachwuchs mit Top-Leistungen.

Dornbirn. Die Nachwuchsarbeit des Haselstauder Traditionsvereins Hella DSV trägt Früchte und so spielen die Teams von U18, U16, U14 in ihren Altersstufen jeweils im Oberen Play-Off und zeigen da Woche für Woche hervorragende Leistungen. Die U18-Elf, bei der nahezu die gesamte Mannschaft das erste Mal im U18 spielt, führt die momentane Tabelle sogar an. Aus dieser Mannschaft hat schon der eine oder andere Spieler neben dem Training mit dem Eins auch schon einige Einsätze in der Kampfmannschaft. „Die Jungkicker sollen durch das vermehrte Training mit den Spielern der Kampfmannschaft langsam an das Tempo und die höhere Intensität in der ersten Mannschaft herangeführt werden“, erklärt der sportliche Leiter Marcel Lipburger.