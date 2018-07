CSU will Münchner Theatern das Demonstrieren verbieten

Die Münchner Stadtrats-CSU will den Kammerspielen und dem Volkstheater verbieten, gegen ihre Partei zu demonstrieren. Die beiden Häuser mit ihren Intendanten Matthias Lilienthal und Christian Stückl hatten für kommenden Sonntag zu der Demonstration "Ausgehetzt" aufgerufen, die sich auch explizit gegen die Flüchtlingspolitik der CSU richtet. Nun soll die Demo verhindert werden.

“Jeder kann als Privatperson seine Meinung frei äußern und beispielsweise an Demonstrationen teilnehmen”, betonte der zweite Münchner Bürgermeister Josef Schmid (CSU) am Mittwoch. “Öffentliche Institutionen sind allerdings aus gutem Grund dazu angehalten, sich politisch neutral zu verhalten.” In einem entsprechenden Antrag fordert die Fraktion Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zu “dienstaufsichtsrechtlichen Maßnahmen” gegen die von der Stadt finanzierten Theater auf.