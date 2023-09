CSU-Parteitag in München: Wiederwahl Söders steht bevor

In München hat am Samstag der 90. CSU-Parteitag begonnen. Gut zwei Wochen vor der bayerischen Landtagswahl will CSU-Chef Markus Söder seine Partei für den Schlussspurt im Wahlkampf mobilisieren. Unterstützung bekommt er dabei von CDU-Chef Friedrich Merz, der als Gastredner in München ist.

Allen Umfragen zufolge wird die CSU bei der Wahl am 8. Oktober zwar die mit Abstand stärkste Kraft. Den Christsozialen droht dennoch ihr schlechtestes Landtagswahlergebnis seit fast 70 Jahren. Mit Spannung wird erwartet, ob Söder bei der turnusmäßigen Vorstandswahl einen Denkzettel für die schlechten Umfragewerte bekommt oder ob sich die Delegierten mit einem starken Ergebnis demonstrativ hinter ihn stellen.