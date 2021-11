CSU-Chef Söder teilt erneut gegen Laschet aus

CSU-Chef Markus Söder hat eine Mitverantwortung für die schwere Wahlniederlage der Union zurückgewiesen und Kritik des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet an seiner Person als weinerlich kritisiert. "Wer endlos jammert, bekommt keine Zukunft", sagte der bayerische Ministerpräsident im Podcast Steingarts Morning Briefing auf die Frage nach der Kritik Laschets an seinen Sticheleien.

Söder verwies auf die Kampagne der CSU in den letzten Wochen vor der Bundestagswahl. "Wenn wir nicht am Schluss versucht hätten, den Rettungsring zu werfen, nämlich den klaren Hinweis auf diese Linkskoalition, wäre das Ergebnis noch deutlich schwieriger gewesen", sagte er. Führende CSU-Politiker hatten in der Endphase des Wahlkampfs immer wieder lautstarker einem rot-rot-grünen Bündnis gewarnt.