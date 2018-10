CSU-Bundestagsabgeordneter fordert Seehofer-Rücktritt

Nach der Landtagswahlpleite der deutschen Christsozialen hat ein erster bekannter CSU-Bundestagsabgeordneter offen einen schnellen Rücktritt von Parteichef Horst Seehofer gefordert. "Wir brauchen schnell einen neuen Parteivorsitzenden", sagte der ehemalige parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Max Straubinger, dem "Münchner Merkur" (Mittwoch).

Er sprach sich zugleich für den Europapolitiker Manfred Weber als Nachfolger Seehofers an der Parteispitze aus. “Ich stehe für Manfred Weber. Alles andere müssen wir sehen”, sagte er.

Dieser hatte am Sonntag erklärt, er werde eher als Parteichef zurücktreten, bevor er noch einmal den “Watschnbaum” für die CSU mache. Unklar ist aber, ob Seehofer wirklich zurücktreten will, und wann. Als mögliche Nachfolger an der CSU-Spitze gelten Weber und der alte und wohl auch neue bayerische Ministerpräsident Markus Söder.