"Csardasfürstin": Hoher Operettenadel an der Volksoper

Seit Wochen lacht Elissa Huber den Wienern mit breitem Ausschnitt entgegen. Am Sonntagabend war es für die 30-jährige Sopranistin dann auch abseits der Werbeplakate soweit, ging in der Volksoper doch der Vorhang für Kalmans "Csardasfürstin" auf. Und auch wenn Huber ein gelungenes Hausdebüt absolvierte, war der große Erfolg des Abends primär Rückkehrern zu verdanken: dem Regieteam um Peter Lund.

Der 52-jährige Theatermacher hatte zuletzt an der Volksoper mit dem “Exoten”-Stück “Axel an der Himmelstür” einen veritablen Triumph hingelegt. Nun erweist sich auch an einem der Klassiker des Repertoires die Fähigkeit des Deutschen, sich einer Operette mit Ernsthaftigkeit zu nähern und doch den Spielwitz nicht beiseitezulassen.

So reiht sich die Volksoper mit der 1915, inmitten des Ersten Weltkrieges, uraufgeführten Arbeit Emmerich Kalmans gleichsam ein in die grassierende “Wien um 1900”-Manie respektive die Gedenkfeiern zum Jahr 1918. An den Beginn stellt Lund historische Aufnahmen der Ringstraße, die dann unmerklich in den Stammsitz der stückprägenden Familie Lippert-Weylersheim übergehen.