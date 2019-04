Crossing Europe startet mit "Systemsprenger"

Mit fünf Filmen, mehrheitlich Österreich-Premieren, wird das Linzer Filmfestival Crossing Europe am Donnerstag eröffnet. Highlight ist der Berlinale-Preisträger "Systemsprenger", der erst im September in die heimischen Kinos kommt. Weiters zu sehen: die Preview einer Doku über Elfie Semotan, ein dystopischer Thriller aus Dänemark sowie mit "Petra" und "Bota" zwei Geschichten starker Frauen.

Im Zentrum des Films “Systemsprenger” der deutschen Regisseurin Nora Fingscheidt steht die neunjährige Bennie (Helena Zengel), die Regeln weder akzeptieren kann noch will. Vielmehr will sie zurück zu ihrer Mutter, die von ihrer Lebenssituation völlig überfordert ist. Immer wenn Bennie in ein neues Heim oder zu neuen Bezugsmenschen gesteckt wird, erfolgt ein neuer Ausbruch. Erzieher, Betreuer und Amtsvertreter wissen nicht mehr weiter. Das für Fälle wie Bennie vorgesehene “System” versagt. Bei Nora Fingscheidt ist niemand nur gut oder böse, es werden keine Schuldzuweisungen erteilt. Der Film wurde bei der diesjährigen Berlinale mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet.