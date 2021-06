Crossing-Europe-Preise für Religionsdrama und Queer-Doku

Das georgische Drama "Dasatskisi" rund um eine Zeugen-Jehovas-Gemeinde und die ungarische Doku "Anyáim története/Her Mothers" über ein gleichgeschlechtliches Elternpaar haben beim diesjährigen Crossing Europe Filmfestival in Linz die Hauptpreise abgeräumt. Mit dem Publikumspreis wurde Samstagabend die Pandemie-Geschichte "Mila/Apples" ausgezeichnet.

Der heuer erstmals verliehene New Vision Award des Festivalnetzwerks Moving Images Open Borders (MIOB, 3.000 Euro) ging an das psychologische Drama "Preparations to be Together for an Unknown Period of Time" von Lili Horvát. Der Preis in der Jugedschiene YAAAS! wurde an die finnische Produktion "Tottumiskysymys/Force of Habit" vergeben, in der es im Belästigung und Übergriffe im Alltag geht. In der Local-Artist-Schiene wurden "2551.01" von Norbert Pfaffenbichler - laut Jury "ein Kunstwerk zwischen Albtraum und Apokalypse" - und die Familiengeschichte "Schweben" von Julia Windischbauer und Elena Wolff ausgezeichnet.