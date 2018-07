Ronaldo verlässt Real nach neun Jahren Richtung Turin

Mitten in die entscheidende Phase der Fußball-WM hinein hat Cristiano Ronaldo das Rätselraten um seine Zukunft beendet. Der Weltfußballer lässt Madrid nach neun Jahren und großen Erfolgen bei Real hinter sich und geht künftig in der italienischen Serie A für Serienmeister Juventus Turin auf Torjagd, wo er einen Vertrag bis 2022 unterschrieb. Die Ablöse soll 100 Millionen Euro betragen.

Die Summe wird laut Angaben der Turiner in zwei Tranchen bezahlt. Zu den 100 Millionen Euro hinzu kommen 12 Millionen Euro an Solidaritäts- und Bonuszahlungen gemäß FIFA-Regelungen, wie es seitens Juventus hieß. Vorgestellt werden könnte Ronaldo am kommenden Montag. Bis zum Wochenende weilt der Profi laut Medienberichten noch auf Urlaub in Griechenland. Die italienische “Gazzetta dello Sport” sprach angesichts des Transfers von einem “Jahrhundert-Geschäft”.

Die sensationelle Ausbeute von 451 Toren in 438 Spielen hat Ronaldo seit seinem Wechsel von Manchester United im Jahr 2009 für die Königlichen vorzuweisen. Die damalige Rekordsumme von 94 Millionen Euro überwies Real einst für den Iberer. Bei den Madrilenen wäre sein Vertrag noch bis 2021 gelaufen. Eigentlich war eine astronomische Ablösesumme von einer Milliarde Euro verankert, diese war aber Medien zufolge bereits vor Monaten auf 120 Millionen Euro reduziert worden.

“Diese Jahre bei Real Madrid, und in der Stadt Madrid, waren wahrscheinlich die glücklichsten meines Lebens”, schrieb Ronaldo in einem Real-Statement. Er fühle “enorme Dankbarkeit”. “Ich glaube aber, dass es Zeit ist, eine neue Etappe in meinem Leben zu starten”, verlautbarte er weiter. Deshalb habe er darum gebeten, wechseln zu dürfen. Er hoffe, dass seine Anhänger dies verstehen werden.

Ronaldos Abschied ist zwar spektakulär, aber zum jetzigen Zeitpunkt keine Riesenüberraschung. Gerüchte über den möglichen Abschied des Star-Angreifers beschäftigten Real immer wieder, zuletzt vermehrt. Unmittelbar nach Champions-League-Titel Nummer vier mit den Königlichen ließ Ronaldo Ende Mai selbst aufhorchen. “Es war sehr schön, bei Real Madrid zu spielen”, sagte der Angreifer nach dem 3:1 gegen Liverpool und verärgerte damit die Clubspitze.

Danach wurde abgewiegelt, “Cristiano bleibt” verlautbarte die in Madrid ansässige Sport-Tageszeitung Marca drei Tage später – nun ist alles anders. “CR7” lag schon seit langer Zeit mit Club-Boss Florentino Perez im Clinch. Über sein Umfeld ließ der Stürmer immer wieder durchsickern, es sei ungerecht, dass er deutlich weniger Geld verdiene als seine Konkurrenten Neymar und Lionel Messi bei Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona. Juventus soll Ronaldo für den Vierjahresvertrag kolportierte 120 Millionen Euro geboten haben.

Erst am Dienstagmorgen war Juve-Präsident Andrea Agnelli nach Griechenland geflogen – offenbar um sich persönlich mit Ronaldo zu treffen, der dort gerade Urlaub macht. Bei der WM war für ihn mit Europameister Portugal bereits im Achtelfinale das Aus gegen Uruguay gekommen.

Mit Real holte Ronaldo vier seiner fünf Champions-League-Siege. Dazu kommen je zwei spanische Meistertitel und Cupsiege. Als Weltfußballer wurde er während seiner Zeit in Madrid viermal prämiert. “Für Real Madrid wird Cristiano Ronaldo immer eines seiner größten Symbole bleiben und ein einzigartiger Bezug für die Generationen, die kommen”, schrieb Real in einem Statement. Der Club danke ihm für seinen Beitrag zu einer der herausragendsten Ären in der Geschichte des Vereins. Real werde “immer sein Zuhause bleiben”.

Juventus hatte Ronaldo im Frühjahr fast im Alleingang aus dem Rennen um die Champions-League-Trophäe befördert. Beim 3:0 im Viertelfinal-Hinspiel traf er zweimal, beim 1:3 aus Real-Sicht im Rückspiel per Elfmeter in der Nachspielzeit entscheidend. Schon im Endspiel 2017 hatte Ronaldo gegen die Turiner beim 4:1 der Madrilenen zweimal gescort. Nun dürfen sich die Fans der Bianconeri auf seine Treffer im Juve-Trikot freuen. Positiv kam der Transfer schon einmal an der Börse an. Die in Mailand gelisteten Juventus-Aktien legten 5,8 Prozent auf 0,8980 Euro zu.