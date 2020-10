Cristiano Ronaldo positiv auf Coronavirus getestet

Cristiano Ronaldo ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 35-jährige Fußball-Superstar von Juventus Turin zeige keine Krankheitssymptome und es gehe ihm gut, teilte der portugiesische Verband am Dienstag auf seiner Internetseite mit. Ronaldo werde am Mittwoch beim Nations-League-Spiel Portugals gegen Schweden nicht dabei sein. Portugals Kapitän stand beim 0:0 in der Nations League gegen Frankreich am vergangenen Sonntag in Paris noch 90 Minuten auf dem Platz.

Das nächste Ligaspiel mit seinem Club Juventus würde am 17. Oktober in der Serie A beim Aufsteiger FC Crotone stattfinden, auch diese Partie dürfte ohne den Portugiesen stattfinden. In der Champions League spielt Juve am 20. Oktober in der Ukraine bei Dynamo Kiew, am 28. Oktober geht es dann gegen den FC Barcelona.

Die anderen portugiesischen Spieler seien am Dienstagfrüh einem neuen Corona-Test unterzogen worden. Alle seien negativ getestet worden und würden am Training teilnehmen, schrieb die portugiesische Sportzeitung "A Bola". Wo sich Ronaldo angesteckt haben könnte, war unklar.

Vor fünf Tagen hatten mehrere Medien unter Berufung auf die Gesundheitsbehörden der Stadt Turin berichtet, einigen Juventus-Spielern würden Konsequenzen drohen, weil diese die seit Samstag wegen zwei Corona-Fällen im Club bestehende Quarantäne gebrochen hatten, um zu ihren Nationalmannschaften zu reisen.