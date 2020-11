COVID-19: Keine öffentlichen Sprechstunden der Stadträte

Aufgrund der aktuellen Coronasituation können die öffentlichen Sprechstunden der Hohenemser Stadträte bis auf weiteres nicht stattfinden.

Der Stadtrat für Raum-, Stadt- und Verkehrsplanung; Bauwesen (Hoch- und Tiefbau), Straßenbau, Wasserwirtschaft, Infrastruktur; Energieverwaltung; IT und Organisationsentwicklung steht den Bürgern nun samstags telefonisch in der Zeit von 10 bis 12 Uhr für ihre Anliegen zur Verfügung. Kontakt: Tel. 0660/2912770.

Auch per E-Mail an markus.klien@hohenems.at ist der Stadtrat ansonsten erreichbar.

Amann ist Stadtrat für Soziales, sozialen Wohnbau, Pflege, Case- und Caremanagement sowie Integration. Er steht den Bürgern in diesen, aber auch in persönlichen Angelegenheiten gerne zur Verfügung. Sie können ihre Anliegen gerne per E-Mail an bernhard.amann@hohenems.at richten.