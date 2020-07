Covid-19: Aktuell sechs Infizierte in Vorarlberg

In Vorarlberg hat sich Zahl der Corona-Infizierten am Donnerstag leicht erhöht.

922 Personen wurden mit Stand Donnerstagabend in Vorarlberg bisher positiv auf das Coronavirus getestet. Im Vergleich zum Vortag ist somit eine Neuinfektion dazu gekommen. Es handelt sich dabei um einen Infizierten aus Koblach.

In Vorarlberg gibt es somit sechs aktuell infizierte Personen, am Mittwoch waren es noch fünf. Betroffen sind eine Frau in mittlerem Alter (41-60), ein männlicher Jugendlicher, zwei junge Männer (20-40) und ein älterer Mann (70+).