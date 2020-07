Covid-19: Aktuell fünf Infizierte in Vorarlberg

In Vorarlberg ist die Zahl der Corona-Infizierten am Mittwoch auf fünf gefallen.

917 Personen wurden mit Stand Mittwochabend in Vorarlberg bisher positiv auf das Coronavirus getestet. Im Vergleich zum Vortag ist somit keine Neuinfektion dazu gekommen.

893 Personen gelten in Vorarlberg als wieder genesen. Zwei mehr als noch am Dienstag. Seit zwei Monaten unverändert ist die Zahl der Todesopfer (19).

In Vorarlberg gibt es somit noch fünf aktuell infizierte Personen. Dabei handelt es sich um zwei junge Frauen (20-40 Jahre), eine ältere Frau (70+), einen Mann in mittlerem Alter (40-60) und einen älteren Mann (70+).

Im Gegensatz zur vergangenen Woche gibt es in Vorarlberg wieder in allen vier Bezirken aktiv erkrankte Personen. Im Bezirk Feldkirch sind es zwei Erkrankte, in den Bezirken Bludenz, Bregenz und Dornbirn jeweils einer.