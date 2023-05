Country-Ikone Dolly Parton veröffentlicht Rock-Album

Country-Ikone Dolly Parton veröffentlicht nach eigener Aussage ihre erste Rock-Platte. Es sollen viele Größen aus dem Genre darauf zu hören sein - so etwa Kid Rock, Sting, Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Lizzo und Miley Cyrus. Sie alle sollen an "Rockstar" mitgewirkt haben, wie aus einer Ankündigung auf der Internetseite der 77-Jährigen hervorgeht.

Das Album erhält demnach 30 Stücke - 21 davon Coverversionen bekannter Rocksongs, wie zum Beispiel "Let It Be" oder "Every Breath You Take". Am Donnerstag soll das erste Lied "World on Fire" veröffentlicht werden, am 17. November soll das gesamte Album erscheinen.