Countdown für Bundesliga-Jubiläumssaison läuft

Bevor die 50. Fußball-Bundesligasaison am 28. Juli mit der Partie LASK gegen Rapid Wien eröffnet wird, trafen sich die Trainer und Kapitäne aller zwölf Clubs am Montagnachmittag auf dem Cobenzl zur traditionellen Pressekonferenz. Besprochen wurden nicht nur Vorbereitungs- und Transfertätigkeiten, sondern auch Ziele für die Spielzeit formuliert. Doublegewinner Red Bull Salzburg ist einmal mehr der große Gejagte.

Bei Großeinkäufer LASK hat Neo-Trainer Thomas Sageder noch den "Überblick" und meinte: "Wir haben in dem Transferfenster das Beste rausgeholt, das wir machen konnten." "In der Kabine reden wir nur noch Englisch, damit uns jeder versteht", merkte Kapitän Robert Zulj an. Sageder freute sich über die Aufnahme in die Runde der Bundesliga-Trainer und outete sich als Fan von Bundesliga-Rekordspieler Heribert Weber. Zu seiner sportlichen Aufgabe meinte er. "Der Druck ist motivierend."

Rapid Wien will "so Fußballspielen, dass sich der Fan mit dem Club identifizieren" kann, stellte Zoran Barisic erst einmal klar. Als sportliche Ziele formulierte er anschießend freilich u.a. das Erreichen der Meistergruppe. Kapitän Guido Burgstaller, der Torschützenkönig der vergangenen Saison, will erneut "so viele Tore wie möglich schießen". Und fit bleiben. "Das ist in meinem Alter das Wichtigste."