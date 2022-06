Cosplay - Die Liebe zum Verkleiden

Darum verkleiden sich Cosplay-Enthusiast(inn)en auch abseits von Fasching und Karneval.

Cosplay ist aus der modernen Gaming Welt nicht mehr wegzudenken. Egal ob Videospielcharaktere, Anime oder Manga. Die Freude an Cosplay ist auch in Europa angekommen. In diesem Beitrag schauen wir uns an, wo die Ursprünge von Cosplay sind, was die Cosplayer an ihrem Hobby so fasziniert und wie man Teil dieser wachsenden Szene werden kann.