Coronazeit ist für Bauern laut Köstinger "herausfordernd"

Der coronabedingte Nachfrageausfall von Gastronomie und Hotellerie hat die landwirtschaftlichen Betriebe dieses Jahr schwer getroffen, unter anderem die Schweine-, Rinder- und Weinbauern. "Das war ein herausforderndes Jahr für Österreichs Landwirtschaft und diese Zeit hat bei vielen Familienbetrieben zu Verunsicherung geführt", so Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP)

Am Donnerstag, zahlt die Agrar Markt Austria (AMA) plangemäß rund 1,2 Mrd. Euro an Agrarförderungen für das Antragsjahr 2020 aus. Es handelt sich dabei um 100 Prozent der Bauern-Direktzahlungen und 75 Prozent der Mittel für das Agrarumweltprogramm und die Berggebiete-Ausgleichszulage, die an die Betriebe gehen. Der Rest wird Ende April 2021 ausbezahlt.