Coronavirus - Was Arbeitgeber und Arbeitnehmer tun müssen

Welche Vorkehrung muss ein Unternehmen treffen, um eine Ansteckungsgefahr durch das neuartige Coronavirus so gering wie möglich zu halten?

Darin wird etwa dargelegt, welche Rechte und Pflichten der Arbeitgeber hat. Dieser muss zum Beispiel über positive Infektionen informieren. Zu tragen kommt vor allem seine Fürsorgepflicht. Auch der Arbeitnehmer hat Pflichten, so muss er im Rahmen der Treuepflicht eine Infektion mit dem Coronavirus dem Arbeitgeber bekanntgeben.

Verdienstentgang

Für die Dauer einer Quarantäne haben Unternehmen einen Anspruch auf Verdienstentgang durch den Bund. In der Praxis bedeutet das: Die Arbeitgeber zahlen das Entgelt des Mitarbeiters weiter und können dieses vom Bund zurückfordern.

Wer tatsächlich an COVID-19 erkrankt, bekommt - zumindest in Wien - seine Krankmeldung wie auch Rezepte vom Ärztefunkdienst. Die Stadt Wien hat dazu eigene Fragen und Antworten herausgegeben. In anderen Bundesländern ist aufgrund des Quarantänebescheids kein Krankenstand erforderlich.