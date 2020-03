Coronavirus: Studio streamt Filme kurz nach Kinostart

Als erstes Hollywood-Studio geht Universal Pictures wegen der Coronavirus-Krise den ungewöhnlichen Weg, mehrere neue Filme auch per Streaming verfügbar zu machen. Der Preis wird in den USA allerdings mit 20 Dollar für eine Leihdauer von 48 Stunden deutlich höher als bei den typischen Heimvideo-Zeitfenstern ausfallen.

Universal hoffe zwar, dass Menschen weiterhin ins Kino gehen - verstehe aber auch, dass dies in vielen Regionen der Welt immer schwieriger werde, erklärte Firmenchef Jeff Shell in einer Stellungnahme. Zunächst werden in den USA mehrere Filme wie "The Hunt" und "Emma" in den Heimverleih kommen, die seit einigen Wochen in den Kinos waren. Aber auch der für April angesetzte Animationsfilm "Trolls World Tour" - ein potenzieller Hit - soll dort ins Streaming kommen. Das Vorgehen in anderen Ländern blieb zunächst unklar.