Coronavirus - SPÖ-Chefin will Antigen-Tests für Pflegeheimbesucher

Nachdem die schnellen Antigen-Tests seit vergangener Woche Teil der überarbeiteten Version der "Österreichischen Teststrategie SARS-CoV-2" sind, hat SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner die Regierung am Mittwoch aufgefordert, zuverlässige Tests zentral zu beschaffen.

"Strenge Qualitätskriterien"

Schnelltests bei Pflegeheim-Besuchern

Als dritten Punkt nannte sie bereits in der Teststrategie festgelegte Anwendungen wie etwa Spitäler, Schulen sowie in Alters- und Pflegeheimen, erweiterte diese jedoch um große Veranstaltungen. "Auch bei Besuchern von Pflegeheimen sollten diese Schnelltests zum Einsatz kommen", so Rendi-Wagner. Damit könnte der Isolierung von älteren und pflegebedürftigen Menschen entgegengewirkt werden, wie dies auch in Deutschland der Fall sei. "In Deutschland plant der Gesundheitsminister laut Medienberichten bis zu neun Millionen Antigen-Schnelltests pro Monat. Umgerechnet auf Österreich wäre das 30.000 Antigen-Schnelltests pro Tag. Welchen Umfang plant Anschober und wie viele Tests werden zentral beschaffen?"