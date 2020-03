Coronavirus erfasst Weltwirtschaft

Die VN sprachen zu diesem aktuellen Thema mit Mag. Christoph Flatz, „Private Banking“-Experte der Sparkasse.

Die von einem Coronavirenstamm ausgelöste Lungenerkrankung COVID-19 hat sich zu einem Gesundheitsnotstand internationaler Tragweite entwickelt, der auch die Wirtschaft erfasst hat. Der Wert einer gut ausbalancierten Investmentstrategie wird nun besonders deutlich.

Der Schwerpunkt von COVID-19 liegt in der Volksrepublik China. Inwiefern stellt das eine globalwirtschaftliche Bedrohung dar?

In den vergangenen 30 Jahren konnten wir eine rasante wirtschaftliche Entwicklung in China beobachten. Bis heute lockt das Reich der Mitte immer noch mit niedrigeren Produktionskosten und großzügig ausgelegten Umweltauflagen. Im großen Stil werden Waren in den Westen exportiert. Mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 13.368 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 liegt die Volksrepublik deshalb bereits auf Platz zwei hinter den USA mit 20.580 Milliarden. China ist heute mit rund 1,21 Billionen US-Dollar auch der größte Gläubiger der Vereinigten Staaten. Darüber hinaus ist China ein gigantischer Absatzmarkt mit konsumhungrigen und kaufkräftigen, vor allem jungen Menschen. Nun schwächelt die chinesische Konjunkturlokomotive, weil ganze Produktionszweige stillstehen. So wird auch für die breite Öffentlichkeit deutlich, welche Rolle das Land globalwirtschaftlich spielt.

Lassen sich die Konsequenzen bereits quantifizieren?

Die Ratingagentur Fitch warnte bereits zu Beginn der Epidemie, dass durch die Virusfolgen das chinesische Wirtschaftswachstum 2020 von den erwarteten 5,9 auf 5,4 Prozent gedrückt werden könnte. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch der Internationale Währungsfonds. Die IWF-Chefin Kristalina Georgiewa senkte beim letzten G20-Finanzministertreffen in Riad die Wachstumserwartungen für die chinesische Wirtschaft um 0,4 Prozentpunkte, für die globale Wirtschaft um 0,1 Prozentpunkte – gesetzt den Fall, dass im zweiten Quartal 2020 wieder zur Normalität zurückgekehrt werden kann. Sie sieht eine globale Kooperation unabdingbar, um die ökonomischen Konsequenzen für alle einzudämmen. Den Impact, den eine kontinentübergreifende Ausbreitung einer Krankheit auf die Weltwirtschaft hat, bezifferten 2017 die Ökonomen Fan, Jamison und Summers mit rund 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Die „Commission on a Global Health Risk Framework for the Future“ geht davon aus, dass Pandemien im 21. Jahrhundert der Weltwirtschaft über sechs Billionen US-Dollar kosten werden.

Gibt es Branchen, die ganz besonders betroffen sind?

Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Automobilindustrie sind gravierend. China ist nicht nur der größte Automobilmarkt für neue Fahrzeuge, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle als Zulieferer für die ganze Welt. Der weltweite Marktführer VW setzt rund 40 Prozent seiner Fahrzeuge allein in China ab. Zudem fließen nochmals drei Milliarden Euro aus chinesischen Joint Ventures in Richtung Wolfsburg. Ganz ähnlich sieht es auch bei den anderen deutschen Automobilherstellern Mercedes-Benz, Audi, BMW und Porsche aus. Und da China mit einem Ausfuhrvolumen von bis zu sechs Milliarden US-Dollar zu den Exportführern bei Fahrzeugteilen wie Bremsen, Elektronik, Fahrgestellen und Rädern zählt, prophezeit die Boston Consulting Group, dass Folgen der gestörten Lieferkette für die Konzernzentralen rund um den Globus spürbar werden. Fiat-Chrysler war bereits gezwungen, aus Mangel an Zulieferteilen ein Werk in Serbien stillzulegen. Die Automobilindustrie ist allerdings nur ein Aspekt von vielen.

Die unterbrochene Lieferkette führt auch dazu, dass Apple die iPhone-Produktion einschränkt und die geringere Nachfrage aus China zu Gewinneinbrüchen führt. Aber auch Fluggesellschaften und Touristiker geraten besonders unter Druck. Die Liste der ­Betroffenen ist leider lang.

Gibt es auch positive Nachrichten?

Peking versucht nun mittels Notkrediten Geld in die darniederliegende Wirtschaft zu pumpen. Mit Corona-Anleihen ermuntert die Regierung Unternehmen, sich selbst billiges Geld am Kapitalmarkt zu beschaffen. Und unabhängig davon gibt es auch selbstverständlich Branchen, die von der aktuellen Lage begünstigt werden: So winken weltweit Umsatzzuwächse für die Hersteller von Schutzbekleidungen wie Atemschutzmasken oder Schutzanzüge, die industrielle Reinigung und Hygiene-Branche. Auch die Anbieter bioanalytischer und pharmazeutischer Produkte und Dienstleistungen haben Hochkonjunktur.

Wie sollen Anleger in dieser Situation reagieren?

Schwerpunktmäßig befinden sich die asiatischen Finanzmärkte wegen COVID-19 aktuell auf Talfahrt. Auch weltweit haben die Kurse nachgegeben. Wer sein Vermögen strategisch auf unterschiedliche Anlageklassen aufgeteilt und auf langfristige Trends ausgerichtet hat, kann Kursschwankungen besser ausbalancieren. Das Private Banking der Vorarlberger Sparkassen bietet hierzu verständliche Produkte und individuelle Konzepte.