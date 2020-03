Coronavirus beeinflusst auch Budgetpläne der Koalition

Das Coronavirus gefährdet auch den von der Regierung angekündigten Budgetüberschuss. Laut der APA vorliegenden Informationen war für heuer nur ein niedriges Plus von 300 Mio. Euro eingeplant. Dies könnte durch hohe Ausgaben und geringere Einnahmen nun sinken oder ins Minus kippen. Unklar ist noch, ob und wie sich die Krise auf die "Kuchenstücke" der einzelnen Ressorts auswirkt.

Den bisherigen Plänen der Regierung zufolge sollte eine Reihe von Ressorts mehr Geld erhalten. So soll der Finanzrahmen für das Innenministerium in den kommenden Jahren um über 200 Mio. Euro jährlich aufgestockt werden, für das Justizministerium ist laut der APA vorliegenden Informationen ein Plus von rund 150 Mio. Euro vorgesehen. Damit würde die von Alma Zadics Vorgänger Clemens Jabloner ("die Justiz stirbt einen stillen Tod") genannte Mindestanforderung erreicht.