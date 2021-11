Coronakrise verstärkt Stress und Druck in der Arbeit

Zusätzlich zur psychischen Belastung durch die Pandemie herrscht bei vielen seit einigen Monaten deutlich mehr Stress und Druck im Job. Nach dem Wiederanspringen der Wirtschaft ist der Arbeitsaufwand gestiegen, gleichzeitig mangelt es an Personal, wie aus einer Umfrage des Instituts für empirische Sozialforschung (IFES) im Auftrag der Gewerkschaft GPA hervorgeht. Die aktuelle Situation wirke sich negativ auf die Gesundheit der Beschäftigten aus, mahnte die GPA am Montag.

Es bestehe "ein massiver Handlungsbedarf", so die Gewerkschaft. 80 Prozent der Befragten gaben an, dass der Druck auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer größer werde und 35 Prozent zweifelten, ob sie dem Arbeitsdruck, dem sie derzeit ausgesetzt seien, bis zur Pension standhalten könnten. Da "müssen bei allen die Alarmglocken schrillen".

"Wir müssen rasch gegensteuern oder wir steuern in eine Situation, in der ein großer volkswirtschaftlicher Schaden entsteht", hielt die Gewerkschaft weiters fest. Eine hohe ungewollte Fluktuation führe auch zu wirtschaftlichen Nachteilen für Unternehmen, so die GPA unter Verweis auf eine Deloitte-Studie, in der diesbezüglich von 14.900 Euro pro Arbeitsplatz die Rede sei.