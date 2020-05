Starkes Minus bei Glücksspiel und Sportwetten durch Corona

Die zweimonatige coronabedingte Sperre der Gastronomie und der Ausfall von Sportveranstaltungen haben die Casinos und Wettanbieter hart getroffen. Der Bruttospielertrag bei Glücksspiel und Sportwetten soll 2020 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 16 Prozent 1,62 Mrd. Euro schrumpfen, geht aus einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstituts "Branchenradar" hervor.

Keine negativen Auswirkungen soll es hingegen im Online-Glücksspiel und -Sportwetten sowie bei "Lotto 6 aus 45", "Euromillionen", "Rubbellos" & Co. geben. Die Lotterie-Annahmestellen - unter anderem in Trafiken und Tankstellen - waren auch in Shutdown-Zeiten geöffnet. "Sowohl bei Lotterieglücksspielen als auch im Online-Glücksspiel erwarten wir deshalb keine Umsatzrückgänge, dafür in den anderen Spielarten umso kräftigere", so Studienautor Andreas Kreutzer.