Coronakrise nagt am Zusammenhalt in den Unternehmen

Die Coronakrise führt innerhalb von Unternehmen zu einem Rückgang des Teamgeists und der Motivation - obwohl sich die Mitarbeiter gar nicht so sehr darum sorgen, dass die Krise ihre Firma "erwischen" könnte. Diese aktuellen Ergebnisse einer Umfrage unter 161 Kommunikationsfachleuten deuten zum Teil auf starke Veränderungen im Vergleich zu einer ähnlichen Befragung vor einem Jahr hin. Durchgeführt haben die Untersuchung marketagent in Zusammenarbeit mit currycom.

Nur mehr gut jeder Fünfte (21,7 Prozent) spürt ein erhofftes Zusammenschweißen in der Belegschaft durch die Krise. Das waren im April 2020 immerhin noch 59 Prozent. Die Motivation der Kollegen wird nach wie vor als markant sinkend wahrgenommen. Das könnte laut den Umfrageautoren zusammenhängen.

"Die mögliche Entstehung neuer Distributionskanäle, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, sehen aktuell lediglich 16,1 Prozent als Chance für ihr Unternehmen", so marketagent-Geschäftsführer Thomas Schwabl. "Im vergangenen Jahr waren dies noch gut 21 Prozent - es zeigt sich aber auch hier die Differenzierung nach Unternehmensgröße: Bei den Großunternehmen konnten 25,6 Prozent Potenzial erkennen, während es bei den Unter-50-Mitarbeiter*innen-Unternehmen nur bescheidene 6,3 Prozent sind."

Die Coronapolitik der Bundesregierung ist am Anfang der Krise im April vorigen Jahres noch von 96 Prozent als kompetent wahrgenommen worden. Das ist jetzt nur noch bei 35 Prozent der Befragten der Fall. Vor allem in der Kommunikation durch Türkis-Grün sehen 81 Prozent Defizite, teilte marketagent mit. Die erste Umfrage im April 2020 bildete nur in Ansätzen Wahrnehmungen über bereits eingetretene Veränderungen ab, sondern vielmehr eine auf ersten Eindrücken basierende Erwartungshaltung, wurde festgehalten.