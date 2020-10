Coronakrise ließ Agrarexporte im 1. Halbjahr stark steigen

Die Coronakrise hat die heimischen Agrar- und Lebensmittelexporte im ersten Halbjahr deutlich steigen lassen. Die Importe erhöhten sich hingegen nur leicht. Die Ausfuhren kletterten im Vergleich zur Vorjahresperiode um 4 Prozent auf 6,329 Mrd. Euro, die Einfuhren stiegen um 1 Prozent auf 6,334 Mrd. Euro. Damit habe Österreich erstmals fast eine ausgeglichene Handelsbilanz in diesem Bereich, sagte AMA-Marketing-Chef Michael Blass am Montag bei einer Online-Pressekonferenz.

Vor allem eine starke Nachfrage nach österreichischen Produkten in Deutschland - u.a. Milchprodukte, Obst, Getreide, Mehl und Backwaren - habe zu dem Exportplus beigetragen, so der AMA-Marketing-Chef. Rindfleisch wurde hingegen weniger nach Deutschland geliefert, bei Schweinefleisch gab es ein Plus.