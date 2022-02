Coronakrise hat Auswirkungen auf Gemeindefinanzen

Eine Studie im Auftrag der Wiener Arbeiterkammer sieht negative Auswirkungen der Coronakrise auf die Finanzen der österreichischen Gemeinden. Abweichend vom kürzlich veröffentlichten positiven Ausblick des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO konstatiert Philipp Heimberger vom Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) ein Absinken der Nettoinvestitionen im ersten Krisenjahr. Ein Investitionsstau könnte zu langfristigen Problemen führen.

Es seien weiterführende Maßnahmen zu setzen, um die Gemeinden im Hinblick auf das Tätigen von wichtigen Investitionen und Zukunftsausgaben bei Bildung, Pflege oder im Klimabereich zu unterstützen. Eine zentrale Rolle spiele dabei der kommende Finanzausgleich, so der Autor. Dieser müsse so verhandelt werden, dass er der wichtigen Rolle der Gemeinden in diesen Bereichen Rechnung trage. Probleme entstünden etwa dann, wenn Gemeinden die Kinderbildungs- und -betreuungsinfrastruktur ausbauen, aber nicht gleichzeitig adäquate Mittel für die Abdeckung der laufenden Kosten (insbesondere für das Personal) zur Verfügung haben.