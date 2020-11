Coronakrise: 61 Prozent der Betriebe nutzen Kurzarbeit

Auch wenn die Coronakrise die Arbeitswelt und Betriebe schwer erschüttert: Eine von der Arbeiterkammer (AK) und vom Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) beauftragte IFES-Umfrage unter 2.000 Betriebsratschefs kommt zum Schluss, dass die Firmen die Coronakrise bis dato gut meistern. 61 Prozent der Betriebe wenden demnach die Coronakurzarbeit an. Dank der Kooperation von Management und Betriebsrat seien viele Kündigungen vermieden worden, heißt es.

Die jährlich unter dem Titel Strukturwandelbarometer durchgeführte Umfrage zeigt laut Angaben der Arbeitnehmervertreter, dass jedes fünfte Unternehmen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Weitere 31 Prozent seien "eher stark" betroffen.

Freilich sei die Krise noch lange nicht vorbei. Themen wie Einsparungen, Umstrukturierungen und Stopp bei Investitionen bleiben auf dem Tapet. "Daher ist es umso wichtiger, dass Management und Betriebsrat weiter gut zusammenarbeiten", so AK und ÖGB am Freitag in einer Aussendung.