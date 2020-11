Coronahilfen - Handel bekommt über eine Milliarde zurück

Die vom Lockdown stark betroffene Handelsbranche bekommt nach Berechnungen verschiedener Institute durch den Umsatzersatz des Staates mehr als eine Milliarde Euro zurück. Das industrienahe Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria hat laut "Kleine Zeitung" einen Ersatzanspruch des Handels von rund 350 Mio. Euro pro Woche errechnet. Das sozialliberale Momentum Institut geht in Summe von 1,5 Mrd. Euro für die knapp drei Schließwochen aus.

Das linke Institut Momentum spricht von "Überförderung" und sieht für manche Branche sogar eine bessere Lage als voriges Jahr. "Addiert man die staatlichen Wirtschaftsförderungen Kurzarbeit und Umsatzersatz und berücksichtigt die gesamte Umsatzentwicklung im ersten Lockdown sowie die aufgeholten Umsätze danach, steht eine Reihe von Handelsbranchen vor dem Weihnachtsgeschäft wesentlich besser da als im Vorjahr", sagte Oliver Picek, Chefökonom des Momentum Instituts, am Mittwoch. Für einzelne Gruppen könne die Situation "natürlich sehr hart" sein, aber auf Branchenebene sieht das Thinktank das in den Zahlen "keineswegs" für alle Betriebe. "Im Schnitt blieb bisher in vielen Branchen ein Plus", so Picek.