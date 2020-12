Coronacluster: Bundesheer beendet Einsatz in Pflegeheim

Das Bundesheer beendet am Sonntagabend seinen Assistenzeinsatz im Pflegeheim im obersteirischen St. Lorenzen im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag), wie das Militärkommando Steiermark am Sonntag auf APA-Anfrage mitteilte. Ab 18.00 Uhr wird die Betreuung der Bewohner des schwer von einem Coronaviruscluster getroffenen Heims wieder vom Betreiber und somit zivilen Kräften übernommen. Diese Entscheidung habe die Bezirkshauptmannschaft getroffen, hieß es.

In den Wochen zuvor waren sieben Menschen in dem Heim an oder mit dem Coronavirus gestorben, einige davon erst in dieser Woche. Rund drei Viertel des Personals hatte sich ebenfalls infiziert, weshalb die BH das Bundesheer um Assistenz ersuchte. Bereits Mitte der Woche konnten zivile Pflegekräfte wieder die Nachtschichten übernehmen.