Corona-Zahlen-Pannen wohl noch immer nicht bereinigt

Seit Samstagabend gibt es wieder Corona-Zahlen, doch diese sind offenbar noch immer nicht vollständig bereinigt. Das geht aus einem internen Schreiben vor, das der APA vorliegt. Erst frühestens am Dienstag soll der "Bereinigungsvorgang" abgeschlossen sein, wird die AGES zitiert. Derzeit seien die Zahlen "vermutlich" noch "voller Duplikate". Wien ist ob der Pannen verärgert. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) schreibt von einem "erheblichen Sicherheitsrisiko".

Konkret wendet er sich in einem Brief, der erstmals in "Wien Heute" zitiert wurde und auch der APA vorliegt, persönlich an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Hacker findet es "unglaublich", momentan den mit Abstand schlechtesten aktuellen Überblick über die Situation in Wien seit Beginn der Pandemie zu haben.