Corona-Welle geht mit 8.970 Neuinfektionen weiter zurück

Die derzeitige Corona-Herbstwelle geht weiter zurück. Am Montag wurden österreichweit 8.970 Neuinfektionen registriert, das liegt deutlich unter dem Schnitt der vergangenen Woche. Da kamen täglich noch 11.709 neue Fälle hinzu. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Montag nach 956,6 auf 907,9 pro 100.000 Einwohner. Weiterhin hoch ist die Zahl der Infizierten in den Krankenhäusern. Am Dienstag lagen 2.526 positiv getestete Patientinnen und Patienten in den Spitälern.

Das waren um drei weniger als am Vortag und um 22 weniger als vor einer Woche. Auf den Intensivstationen müssen weiterhin 120 Schwerkranke behandelt werden. Innerhalb einer Woche ist die Zahl der Covid-19-Patientinnen und Patienten in intensivmedizinischer Betreuung um zehn zurückgegangen.

Sehr hoch ist jedoch weiterhin die Zahl der Covid-Toten, seit Montag wurden 15 weiter Todesopfer registriert. In den vergangenen sieben Tagen wurden 50 Todesfälle registriert, in der Woche davor waren es 87 Tote. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 20.943 Todesopfer in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind 232 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben.

Aktuell gibt es in Österreich 116.188 laborbestätigte aktive Fälle, um 4.268 weniger als am Tag zuvor. Vorigen Montag wurden noch 13.365 Neuinfektionen registriert. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 5.356.174 nachgewiesene Infektionen gegeben. Einzig Oberösterreich hat aktuell noch eine vierstellige Sieben-Tage-Inzidenz, sie beträgt 1.070,4. Am niedrigsten ist die derzeit in Wien mit 802 und Vorarlberg mit 750,2.

Österreichweit 12.366 Impfungen sind am Montag durchgeführt worden, davon waren 11.351 Auffrischungsimpfungen (4., 5. und jede weitere Impfdosis). Insgesamt haben bisher 958.205 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten.